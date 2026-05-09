『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第13話場面写真

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　長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第13話「ギャバン誘拐事件」が、あす5月10日に放送。あらすじと場面写真が公開された。

【動画】ギャバン救出のためライヤの奥義が炸裂　第13話予告映像

　宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。

　銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。

　怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！　宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！

　ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。

■第13話「ギャバン誘拐事件」あらすじ

　喜輝（角心菜）が、何者かに誘拐されてしまった!?　行方不明現場に残されたカンキーエモルギーを頼りに、寿（谷田ラナ）は捜索を開始する。次元を超えて多元地球Ι5109にやってきた駆無（安井謙太郎）も捜査に協力することに。

　そんなとき、さらなる緊急事態が発生。いつもと違って様子がおかしい喜輝を救うため、駆無はギャバン・ライヤに蒸着し、驚きの新忍法をさく裂させる！

　『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。