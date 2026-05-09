上野樹里インスタにひさびさ夫＆愛犬が登場「大好きな家族」「見る度に似てきます」
俳優の上野樹里が8日、自身のInstagramを更新し、夫でロックバンド・TRICERATOPSの和田唱との仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真】上野樹里＆和田唱、そして愛犬マリブちゃん！ 幸せオーラ全開の3SHOT
2016年に結婚し、結婚10年目となる2人。この日、愛犬マリブちゃんとピクニックに出かけたようで、ベンチの上でサンドイッチを広げるショットを公開し、笑顔を見せている。和田は昨年10月、上野のポップアップショップにマリブちゃんを連れて訪問したときの2ショット以来のインスタ登場となる。
そのほかにも、愛犬との3ショットで笑顔を魅せる2人に対して、コメント欄には「幸せな写真だー！」「マリブちゃんもお二人に合わせて同じ表情で素敵な家族写真でほっこりしました」「大好きな家族です お弁当も美味しそう」「なんだか見る度に似てきますね」といった声が寄せられている。
引用：「上野樹里」Instagram（@_juri_art_）
【写真】上野樹里＆和田唱、そして愛犬マリブちゃん！ 幸せオーラ全開の3SHOT
2016年に結婚し、結婚10年目となる2人。この日、愛犬マリブちゃんとピクニックに出かけたようで、ベンチの上でサンドイッチを広げるショットを公開し、笑顔を見せている。和田は昨年10月、上野のポップアップショップにマリブちゃんを連れて訪問したときの2ショット以来のインスタ登場となる。
そのほかにも、愛犬との3ショットで笑顔を魅せる2人に対して、コメント欄には「幸せな写真だー！」「マリブちゃんもお二人に合わせて同じ表情で素敵な家族写真でほっこりしました」「大好きな家族です お弁当も美味しそう」「なんだか見る度に似てきますね」といった声が寄せられている。
引用：「上野樹里」Instagram（@_juri_art_）