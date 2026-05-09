◆米大リーグ パドレス―カージナルス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・松井裕樹投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・カージナルス戦で今季初登板を果たした。５回途中から２回２／３を投げ、３安打無失点２奪三振だった。

５回。４点を先制され、なおも１死満塁のピンチで２番手としてマウンドへ。いきなりゴーマンに右前適時打、続くウィンには左犠飛を許したが、チャーチの打席で三盗を仕掛けた二塁走者ウォーカーがタッチアウトでこの回が終了した。回またぎとなった６回はチャーチを遊ゴロ、プリートを三邪飛、スコットのセーフティーバントを自ら処理して投ゴロに打ち取った。

７回。１死から連打と四球で満塁とされたが、前の打席でヒットを打たれているゴーマンをスプリットで空振り三振。ウィンも二ゴロに仕留めて追加点は与えなかった。

松井は２月のキャンプ中に実戦形式の打撃練習で左内転筋を負傷。予定されていた３月のＷＢＣ出場を辞退し、開幕も負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えた。リハビリを終えて今月５日（同６日）にメジャー復帰。ようやく米３年目のシーズンが“開幕”した。

傘下マイナーでは４月４日（同５日）に実戦復帰。１１試合に登板し、１２回２／３を投げて０勝０敗２ホールド、防御率４・９７だった背番号１。メジャーでは１年目の２４年に６４試合、昨季は６１試合に登板した鉄腕が出遅れを取り戻すように投げまくる。