◆米大リーグ ブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でフル出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で、守備でもトラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）の鋭い当たりを好捕して併殺にするなど、好守も連発した。ブルージェイズはリードを守って連敗を「４」で止めた。

”ノーノー左腕”をついに攻略した。エンゼルスの先発は、２０２２年５月のレイズ戦でノーヒットノーランを達成した左腕のデトマース。４月２０日（同２１日）の初対戦では、３打数無安打１三振に抑えられていたが、再戦では、強烈なお返しを見舞った。

０−０で迎えた３回一死一、二塁。ボールカウント１−２からの４球目、外角へのチェンジアップを捉えると打球は痛烈なゴロとなって二遊間を抜けた。「イメージはありますし、やっぱり同じピッチャーに２回も抑えられるのは嫌。次は打ったろう、という気持ちでした。何とか食らいついていって、ヒットコースに行ってくれた」と渡米後最長の７試合連続安打＆１０試合連続出塁を決めた殊勲打を振り返った。

３０球団総当りのメジャーでは、巨人時代よりはるかに多くの投手と対戦し、同じ投手との再戦は珍しい。開幕３８試合を消化して２試合目の対戦となる先発投手は、ツインズのウッズリチャードソンに続き２人目だった。球筋や配球の記憶を呼び戻し、第１打席ではしっかりと四球を選ぶなど、改めて対応能力を証明した一打となった。

得点圏での心得は、あくまで冷静だ。「ランナーをかえすことは大事ですし、ヒット、ホームランなら一番ですけど、そうじゃなくても何とかランナーを動かせるように。自分が出来る最低限のこと、こうなれば、ランナーが進むだろうとかを一番に考えています」と、大風呂敷を広げることなく、堅実なアプローチが根底にある。得点圏では３９打数９安打１２打点。しっかり５四球を選んでいるところも岡本らしい。

打席での立ち位置を変えたり、守備位置を深く守ったり、メジャーへの適応を進める中でも、「何が最善なのか、何が一番いいのか。立ち位置、深さというよりも、そこでパフォーマンスを出せるのが一番。色々工夫しながらやっていきたいと思います」と語る言葉に、岡本のクレバーさがにじんだ。