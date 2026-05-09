ウェリントン・フェニックスのイフェアニ・エゼが東アジア・中東で争奪戦か

ニュージーランドを拠点にオーストラリア1部Aリーグを戦うウェリントン・フェニックスのナイジェリア人FWイフェアニ・エゼに対し、日本のJ1クラブを含む複数チームが獲得に乗り出しているようだ。

移籍専門記者のルディ・ガレッティ氏が現地時間5月8日、自身の公式SNSで伝えている。同氏によると、現在フリーエージェントとなっているストライカーに対し「J1のクラブと他の国際的なチームがオファーを提出した」と報じている。

エゼは今シーズンのリーグ戦で10ゴールを記録する活躍を見せ、チームの攻撃を牽引してきた。その高い得点能力はアジア圏のスカウトから大きな注目を集めており、獲得競争は激化の一途を辿っている。ガレッティ氏は「タイのブリーラム・ユナイテッド、クウェートのアル・アラビ、韓国K1リーグの2チーム」も具体的な関心を示していると指摘しており、日本を含めた東アジア・中東のクラブによる争奪戦の様相を呈している。

所属元のウェリントン・フェニックス側も、エースの慰留に向けて全力を尽くしている模様だ。ガレッティ氏は、クラブ側が「今シーズン10ゴールを挙げたストライカーとの契約を更新したいと考えている」と言及している。しかし、フリーエージェントという立場もあり、選手本人の去就は不透明な状況が続いている。185センチの体躯を活かした得点力は、J1の舞台でも即戦力として期待される資質だ。

現時点では移籍先の決定には至っていないものの、環境を変える決断を下す可能性が極めて高いと見られている。同氏はエゼの今後について「新たな冒険に出る可能性が高い」と綴っており、ニュージーランドを離れ、新天地を求める公算が大きくなっている。J1のどのクラブが交渉に臨んでいるかは明かされていないが、今季2桁得点をマークした20代のストライカーが日本に上陸することになれば、大きな話題を呼びそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）