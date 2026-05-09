「肩にあざができる」杏、子ども3人の驚きの食生活を告白 牛乳5リットル？そば6把？驚きの消費量に佐々木希「怖い」
俳優の杏（40）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の佐々木希（38）とのコラボ動画で、育児や母親としての悩みなどを赤裸々にトークした。
【動画】牛乳5リットル？そば6把？佐々木希も驚く、杏が明かした子ども3人の食欲
杏は「佐々木希ちゃんと足ツボしながらママトーク」と題した動画で、3人の子どもたちが「週に4〜5リットルくらい牛乳飲む」という驚きの食生活を告白。さらに、1回の食事で「そば6把」を平らげるといい、これには2児の母でもある佐々木も「え！相当食べるじゃん！怖い」「そんなに食べる？」と恐怖を感じるほど驚いていた。
杏も自ら「すごい食べる」「（食べる量が多くて）怖いよね」と同意し、子どもたちの食欲に驚いた様子を見せている。
また、ネットスーパーも活用しているものの、急な買い出しで重い洗剤などを運ぶことも多く、「私しょっちゅう肩にあざができるんだよね」「めっちゃ食い込んで、ここが（肩が）結構まだらなあざになってたりとか」と、壮絶な家事の裏側も披露。同じく育児に奮闘する佐々木は、驚きつつも肩こりの悩みには深く共感していた。
コメント欄には「お二人とも色々あったのに…強い女性！ママ！カッコいい」「地上波では絶対見られない神コラボ神企画」「こんな美しい2人も同じ悩みを抱えるママだと思うと頑張れそう」「こんなに美しいお二人が、生活感のあるママのお話してるのがオモロイ」「激ヤバコラボ!!」などと、コラボ動画に反響が集まっている。
【動画】牛乳5リットル？そば6把？佐々木希も驚く、杏が明かした子ども3人の食欲
杏は「佐々木希ちゃんと足ツボしながらママトーク」と題した動画で、3人の子どもたちが「週に4〜5リットルくらい牛乳飲む」という驚きの食生活を告白。さらに、1回の食事で「そば6把」を平らげるといい、これには2児の母でもある佐々木も「え！相当食べるじゃん！怖い」「そんなに食べる？」と恐怖を感じるほど驚いていた。
また、ネットスーパーも活用しているものの、急な買い出しで重い洗剤などを運ぶことも多く、「私しょっちゅう肩にあざができるんだよね」「めっちゃ食い込んで、ここが（肩が）結構まだらなあざになってたりとか」と、壮絶な家事の裏側も披露。同じく育児に奮闘する佐々木は、驚きつつも肩こりの悩みには深く共感していた。
コメント欄には「お二人とも色々あったのに…強い女性！ママ！カッコいい」「地上波では絶対見られない神コラボ神企画」「こんな美しい2人も同じ悩みを抱えるママだと思うと頑張れそう」「こんなに美しいお二人が、生活感のあるママのお話してるのがオモロイ」「激ヤバコラボ!!」などと、コラボ動画に反響が集まっている。