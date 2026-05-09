犬が『信用していない人』にみせるサイン５選

犬は信用していない相手に対して、信用している相手とは全く異なる態度を見せます。ここでは、犬が信用していない人にみせるサインを5つ見ていきましょう。

1.自分から近くに寄ってこない

犬は信用していない相手に自ら近寄ることはありません。信用できない相手の近くに行ってしまうと、襲われる危険性があるからです。もしも家族の中で特定の相手にだけ近寄っていかないという状況であれば、まだ信用度が低いのかもしれません。

2.触ろうとすると嫌がる

触ろうとした時に、嫌がる素振りを見せるのも信用していない相手にみせるサインです。

硬直する 逃げる 後ずさりする

以上のような行動を見せるのは、相手に触れられることに多少の警戒心が働いているからです。信用されるような行動や態度を心がけて、安心して接することができる関係を築きましょう。

3.視線を逸らす／遠くから監視する

犬は信用していない人が近くにいる時、極力視線を合わせないように顔を逸らす傾向にあります。視線が合ってしまうと近寄られる可能性や敵意があると勘違いされる可能性があるからです。

また、遠くにいるときは、反対にじーっと見つめることも。これは信用していない相手の行動を監視しているサインです。

4.背中を見せない

犬は信用していない相手に背中を向けることはあまりありません。なぜならば、背中を向けてしまうと襲われた際、咄嗟に対応することが難しいからです。

反対に、信用している相手には隣で背中を向けたり、おしりをくっつけるように座り、リラックスした様子を見せます。

5.呼ばれても反応しない

犬は信用していない相手に名前を呼ばれても、振り返ったり駆け寄ってきたりすることはありません。なぜならば、指示に従う必要がないと考えているからです。

名前を呼んでいるのに、全くこちらを振り返ったり近寄ってきたりしないという場合は、まだ信頼関係が築けていないのかもしれません。

愛犬との信頼関係が崩壊する飼い主のNG態度

愛犬との信頼関係は、飼い主の行動や態度によって変化します。間違った行動や態度ばかりとっていると、せっかく築き上げた信頼関係が崩壊することもあるでしょう。

不機嫌な態度ばかり見せる 気分によってルールをコロコロ変える 機嫌が悪いからと必要以上に怒鳴りつける 愛犬からのアピールや要求を無視し続ける しつけと称して体罰を加える

上記のような行動や態度は、犬に不信感を抱かせ、飼い主との信頼関係が崩壊する原因になりかねません。

愛犬との信頼関係を構築するヒント

愛犬との信頼関係を構築するためには、日頃から愛犬が安心できるコミュニケーションを大切にしましょう。

愛犬の前では落ち着いた態度を心がける 感情的にならず穏やかな態度で接する 積極的にアイコンタクトやスキンシップを取る 犬のボディランゲージから要求を汲み取る 一度決めたルールは一貫する

上記以外にも、愛犬の性格や好き嫌いを理解し、愛犬が喜ぶ遊びやスキンシップ、コミュニケーションを意識して接してみてください。

まとめ

犬は信用していない人に対して、そっけない態度や警戒した態度をみせることが多いです。信頼してもらうためにも、愛犬が「一緒にいると安心できる」と思えるような対応を心がけましょう。