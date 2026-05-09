【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは農業で使う機械
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、畑などで栄養を与えるために使う道具、運動後などの体の変化、そして別人になりすますためのアイテムという、3つの言葉を選びました。日常の知識から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□き
あ□□え
に□□げ
ヒント：田畑で栄養をまくための機械、運動の後などで体から出た水分が体温を奪うことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せひ」を入れると、次のようになります。
せひき（施肥機）
あせひえ（汗冷え）
にせひげ（偽髭）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、農業で活躍する機械、健康管理に関する現象、そして変装用の道具という、異なる分野の言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙の広がりを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、畑などで栄養を与えるために使う道具、運動後などの体の変化、そして別人になりすますためのアイテムという、3つの言葉を選びました。日常の知識から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
あ□□え
に□□げ
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正解：せひ正解は「せひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せひ」を入れると、次のようになります。
せひき（施肥機）
あせひえ（汗冷え）
にせひげ（偽髭）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、農業で活躍する機械、健康管理に関する現象、そして変装用の道具という、異なる分野の言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙の広がりを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)