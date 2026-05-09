DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編、『ザ・バットマン2（原題）』よりファーストルックが到着した。雪の降るゴッサムを、バットモービルが駆け抜ける……？

今回の写真は、2026年5月7日に、監督・脚本のマット・リーヴスがXアカウントにて投稿したもの。ファンとのやり取りで、これはカメラテストの様子をとらえたものだと明かしている。本撮影は2026年4月末～5月頭の開始と伝えられていたため、ほぼ予定通り、あるいはわずかに遅れたペースで進行しているようだ。

- Matt Reeves (@mattreevesLA)

Just over here having a little fun… - Matt Reeves (@mattreevesLA)

写真から推測するに、物語の舞台は冬とみられるが、このことは「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」（2024）の“数週間後から始まる物語”だというと矛盾していない。「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」のシリーズ終盤は季節が冬になっており、その数週間後だから、より冬が深まった時期のゴッサムが描かれることになるのだろう。

出演者はバットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトのほか、ジョーカー役のバリー・コーガンが復帰する見込み。

そのほか新キャストとして、セバスチャン・スタンがトゥーフェイス／ハービー・デント役、スカーレット・ヨハンソンがデントの妻役、「ゲーム・オブ・スローンズ」のチャールズ・ダンスがデントの父親チャールズ役を演じると報じられている。監督・脚本はマット・リーヴス、共同脚本はマットソン・トムリン。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。