元モー娘。飯田圭織、子ども達への青椒肉絲弁当公開「半熟卵がたまらない」「詰め方が綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達への手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「栄養バランス満点」青椒肉絲弁当公開
飯田は「GWお疲れ様でした！ヨガですっきりできました 木曜日のお弁当は青椒肉絲弁当」とコメントし、2つ並べた子ども達への弁当を公開。ニンジンとピーマンと肉が具材の青椒肉絲をメインに、胡麻がかかったご飯、ゆで卵、ミニトマト、ブロッコリーが彩り良く詰められた弁当にチーズやデザートのぶどうなどが添えられている。
この投稿に、ファンからは「半熟卵がたまらない」「詰め方が綺麗で食欲そそられる」「栄養バランス満点」「美味しそう」「彩りが美しい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「栄養バランス満点」青椒肉絲弁当公開
◆飯田圭織、子ども達への弁当公開
飯田は「GWお疲れ様でした！ヨガですっきりできました 木曜日のお弁当は青椒肉絲弁当」とコメントし、2つ並べた子ども達への弁当を公開。ニンジンとピーマンと肉が具材の青椒肉絲をメインに、胡麻がかかったご飯、ゆで卵、ミニトマト、ブロッコリーが彩り良く詰められた弁当にチーズやデザートのぶどうなどが添えられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「半熟卵がたまらない」「詰め方が綺麗で食欲そそられる」「栄養バランス満点」「美味しそう」「彩りが美しい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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