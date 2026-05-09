土曜日朝一番のレースでのロマンあふれる勝利にＳＮＳ上が沸いている。

５月９日の京都１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝グーフィーは除外で１５頭立て）は、北村友一騎手が騎乗した１番人気のオウケンブラッド（牡３歳、栗東・畑端省吾厩舎）が勝利。直線で外から差し切り、２着に１馬身半差をつけた。勝ち時計は１分２４秒７。

同馬の父はオウケンワールド。現役時代は２０１７年１月の４歳上５００万から、７月の名鉄杯（オープン）まで４連勝するなど、６勝を挙げて種牡馬入りした。３代母は南関東の名牝・ロジータで、伯父に２００１年のＪＢＣクラシックなどを勝ったレギュラーメンバーがいる、懐かしくもありシブい血統構成だ。

今年の３歳世代は、オウケンブラッドしか競走馬登録がなく、現役馬も他に大井競馬のオルチャタ（牝４歳、朝倉実厩舎）がいるのみ。もちろんブラッドの勝利が、ワールド産駒の初勝利となった。なお、オウケンワールドは２３年１１月に天国へ旅立っている。

オウケンワールド産駒の勝利には、ネット上でも話題を呼び、Ｘでは「近走好走してたから近いうちに勝てると思ってたけど、おめでとうございます。血統表ロマン感じるね」「オウケンブラッドの配合の特徴は『父母がいずれもスピードキヨフジの牝系』であること。」「父オウケンワールド（父クロフネ、母オウケンガール）母オウケンザパール（父オルフェーヴル、母オウケンサクラ）まさにオウケンブラッド！※オウケンサクラは知ってましたがあとよく知らないです！」「父も母も母の母もオウケン。まさに『受け継がれる血』」「血統表見ると日本の競馬界を盛り上げてくれた数多の名馬の名前が連なる」「ちなみに父オウケンワールドはすでに亡くなっているようなので、そういう意味でもこの馬にかかる期待はものすごく大きいのでしょう」などのコメントが寄せられている。