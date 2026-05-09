聖飢魔２のデーモン閣下と、「かぐや姫」「風」の伊勢正三が衝撃の合体を果たしたことが９日、分かった。日本クラウン内のレーベル「ＰＡＮＡＭ」の設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ ５５／１００ ＳＵＰＥＲ ＳＯＮＧ ＣＯＶＥＲＳ」の第７弾として、「『２２才の別れ』デーモン閣下ｆｅａｔ．伊勢正三」として、１３日にデジタルシングルとして配信する。

フォークを代表する名曲「２２才の別れ」はかぐや姫の楽曲として発表され、かぐや姫の後に伊勢が結成した風のバージョンが大ヒットした。

今回、デーモン閣下がリメイクカバーし、「２２才の別れ」を作詞作曲した伊勢はアコースティックギターを弾き、佐橋佳幸がプロデュースとアレンジとアコギ、林立夫がドラムス、小原礼がベース、Ｄｒ．ｋｙＯｎがローズ＆オルガンで参加している。

伊勢はレコーディング時に「この曲を作ったのは２１才の時で『なごり雪』のレコーディングがうまくいったので気分がよく、締め切りが過ぎていたのになんかもう１曲書けそうな気がして、もう１日待ってくれとお願いして書いた」というエピソードを明かしたという。

デーモン閣下は「当時は２２才で嫁ぐために別れるというすごく大人の世界を垣間見るような気持ちで聴いた歌だったけど、それをはるかに上回る人間年齢になった時に、作ったご本人の前で歌うことになるとは…オーディションのような気持ちになった」と笑った。

聖飢魔２は再集結期間・暫定延長にて大黒ミサｔｏｕｒ「Ｓｅａｓｏｎ ２」を５〜９月に全国１７カ所で開催。伊勢は風の楽曲を中心に構成したツアー「風、動くＴｏｕｒ ２０２６伊勢正三＆風の楽団 ＳＴＡＲＴ ＵＰ ！！」を５月から年内いっぱいまで全国各地で行う。