SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組ガールズグループ・GPP、2ndデジタルシングルをTikTokで先行配信
SM ENTERTAINMENT JAPANからの第1号ガールズグループ・GPPの新曲「ATE!」の一部がTikTokにて先行配信された。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
「ATE!」は20日にリリースされるGPPの2ndデジタルシングルで、“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味をあわせ持つ楽曲。国内外幅広いアーティストの楽曲を手がける音楽プロデューサー・Taka Perry、シーンの最前線で活躍する気鋭のトリリンガルラッパー・Skaai、実力派シンガーソングライター・Yui Muginoを迎え制作された。
歌詞の中にはメンバー8人の個性にも通ずる、食感やキャラクター性を表す英単語が羅列され、中毒性のあるサウンドと歌詞で魅了する。
デジタルジャケットも公開され、トレーニー姿のメンバー8人が挑戦的な表情で見上げる姿は、まさにATE!（＝超イケてる）を体現する一枚に仕上がっている。先日公開されたアーティスト写真同様、世界的カメラマンのNICOLAI AHNの撮影によるものとなっている。
6月28日には「ATE!」の生パフォーマンスも期待できる、スペシャルイベントが開催決定。入場チケットは、LINE MUSICでの再生キャンペーンやGPP Official SNSでのスペシャルキャンペーンなどへの参加で手に入れられる。詳細はオフィシャルホームページやSNSで確認できる。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
「ATE!」は20日にリリースされるGPPの2ndデジタルシングルで、“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味をあわせ持つ楽曲。国内外幅広いアーティストの楽曲を手がける音楽プロデューサー・Taka Perry、シーンの最前線で活躍する気鋭のトリリンガルラッパー・Skaai、実力派シンガーソングライター・Yui Muginoを迎え制作された。
デジタルジャケットも公開され、トレーニー姿のメンバー8人が挑戦的な表情で見上げる姿は、まさにATE!（＝超イケてる）を体現する一枚に仕上がっている。先日公開されたアーティスト写真同様、世界的カメラマンのNICOLAI AHNの撮影によるものとなっている。
6月28日には「ATE!」の生パフォーマンスも期待できる、スペシャルイベントが開催決定。入場チケットは、LINE MUSICでの再生キャンペーンやGPP Official SNSでのスペシャルキャンペーンなどへの参加で手に入れられる。詳細はオフィシャルホームページやSNSで確認できる。