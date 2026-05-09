俳優の草刈正雄が、二枚目俳優として活躍中の20代の時、ある大女優に言われて衝撃を受けた言葉を明かした。

【映像】大女優に言われた衝撃の言葉

草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演した。17歳のときにスカウトされて小倉から上京し、18歳で男性化粧品のCMに起用されてブレイク。その後も“二枚目俳優”として活躍し続けてきた草刈が、20代の時にある大女優から言われた一言に衝撃を受けた。

黒柳が「沢村貞子さんには、ハンサムだから3倍努力しなきゃダメだよって言われたんですって？」と問いかけると、草刈は「そうなんですよ」と頷く。「『あなたね、二枚目でやってるんだから、人の3倍腕磨かないといなくなっちゃうわよ』みたいなことを…で『あ、すげえことを言うな』って」と振り返る。その時は、あまり言葉の意味が理解できていなかったが「たしかに、後で考えるとね『あ、そうだな』っていう風な形でね」と30代になって気づいたのだと語った。

そんな草刈は、30代になって舞台に挑戦。舞台に出るきっかけについて聞かれると「舞台、やる気は全くなかったんですけどね…。その当時、フィルムの仕事がなかなかいただけなくて」とあるときから映画やドラマの仕事が急激に減っていたことを明かした。

そして、ある時ドラマで共演した若尾文子から「あんた舞台やりなさいって」と舞台俳優の道を強く勧められたと語り、「いや、僕は舞台はもうホント…セリフを覚えるのが苦手なもんで『いや、ダメでしょう』って言ったら、『いやいやタッパもあるからね、やってごらん』って。で、やらせていただくようになって。…で、結構好きになったんですよ」と振り返る。

そしてその後は舞台の仕事が続くようになり、さらには「そうすると、またフィルムの仕事も頂けるようになりまして。で、まあ、仕事の方も結構順調に」と自身のキャリアの転機になったと語った。

（『徹子の部屋』より）