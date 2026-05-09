タレントのイモトアヤコさんが自身のインスタグラムに、体幹トレーニングの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 イモトアヤコ 】体幹トレに奮闘「#筋力と金力をつけたい」 フォロワー感嘆「増やしていきたいです貯筋と貯金」





イモトさんは「#運動する日」「#筋力と金力をつけたい」「#よくばりな年ごろ」とだけテキストして動画を投稿。その1種目めはケトルベル・スイング。やかん型の大きなウェイトを両手でつかみ、股下から頭上まで全身を使って振り上げるという、厳しいトレーニングです。







2種目めのプッシュアップは、片手をボールの上に置いて行う不安定なもの。ボールを横に転がしてはボールを置く手を左右替えて、リズミカルな機敏さと強くしなやかな体幹の両方を身につけるトレーニングと言えます。









3種目目は仰向けになり、左右の膝下に交互にボールをくぐらせる運動。4種目めは、水が仕込まれたボールを抱えクランチの姿勢で腹筋を軸に左右に体軸をねじるツイスト運動。いずれも機敏な動作と強くしなやかな体幹を身につけるためのキツい種目です。









そして最後はランニングマシンの上でのランニング。サンボマスターの名曲「できっこないを やらなくちゃ」をBGMに奮闘するイモトさんに、フォロワーからは「これが世界を回れる身体づくり！？」「これは、効きそう」「少しずつ増やしていきたいです貯筋と貯金」「『筋力と金力』両方欲しいです」「これだから、過酷なロケ安全にこなせるんですね」など、感嘆の声が集まっています。









【担当：芸能情報ステーション】