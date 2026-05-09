GPPアーティスト写真（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/05/09】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）の新曲「ATE!」（5月20日リリース／読み：エイト）のデジタルリリースに先駆けて5月9日より音源の一部がTikTokにて先行配信された。3人の作家陣の参加も明らかになった。

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◆GPP、新曲に豪華作家陣集結


本作ではグローバルに活躍する、3人の豪華な作家陣の参加も明らかになった。国内外幅広いアーティストの楽曲を手がけ、飛ぶ鳥を落とす勢いの音楽プロデューサー・Taka Perry、シーンの最前線で活躍する気鋭のトリリンガルラッパー・Skaai、実力派シンガーソングライター・Yui Muginoを迎え制作された「ATE!」は、“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味を併せ持つ。歌詞の中にはメンバー“8”人の個性にも通ずる、食感やキャラクター性を表す英単語が羅列され、「魅惑の味　なにが好き？」と問いかける歌詞がGPPの自信と攻めの姿勢を表現している。中毒性のあるサウンドと歌詞になっている。

そしてデジタルジャケットも公開され、トレーニー姿のメンバー8人が挑戦的な表情で見上げる姿は、まさにATE!（＝超イケてる）を体現する一枚。こちらも先日公開されたアーティスト写真同様、世界的カメラマンのNICOLAI AHNの撮影によるものだ。

◆GPP、スペシャルイベント開催決定


さらに6月28日には「ATE!」の生パフォーマンスを見られるであろう、スペシャルイベントが開催決定。LINE MUSIC対象の再生キャンペーンやGPP Official SNSでのスペシャルキャンペーンなどへの参加で入場チケットを手に入れられる。（modelpress編集部）

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