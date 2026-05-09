◆米大リーグ ブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でフル出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で、守備でもトラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）の鋭い当たりを好捕して併殺にするなど、好守も連発した。ブルージェイズはリードを守って連敗を「４」で止めた。試合後の主な一問一答は以下の通り。

ー４回の併殺について。守備の適応について。

「しっかり準備をして、アウトに出来て良かったと思います。守備に対してもバッティングに対しても、自分に出来ることをやろうと思って毎日、取り組んでいます」

ー日本でもメジャーでも得点圏で心がけていることは。

「やっぱり、ランナーをかえすっていうことは大事だと思うので、変わらずやっています。アプローチは、ピッチャーや状況によって違うと思うんで、その中でも自分が出来る最低のこと、こうなれば、ランナーが進むだろうとか。ヒット、ホームランなら一番ですけど、そうじゃない部分でも何とかランナーを動かせるようにと思っています」

ー打席の立ち位置を変えたり、守備位置を深く守ったりする中で、日本との違いは。

「何が最善なのか、何が一番いいのかっていうのを考えながら。立ち位置、深さというよりも、まずは、そこでパフォーマンスを出せるっていうのが一番と思うので、色々工夫しながらやっていきたいと思います」

ー均衡を破った左前適時打。

「追い込まれてたんで、何とか食らいついていって、何とかヒットコースに行ってくれたのが一番です」

ーデトマーズとは、４月に対戦していたが。

「イメージはありますし、やっぱり同じピッチャーに２回も抑えられるのは嫌なんでっていう気持ちが一番あります。次は打ったろうという気持ちです」

ー早出練習の効果は。

「そうですね。当初よりはビジターでも、試合前の流れもだいぶ分かってきて、その中で徐々に出ているかなと思います」