◆米大リーグ ホワイトソックス８―１２マリナーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に先取点となる１５号を放ったが、４打数１安打で乱打戦に敗れて空砲に終わった。ジャッジはこの日、本塁打が出なかったため、１５本塁打は再びメジャー全体のトップタイとなった。５７三振もメジャー単独で最多となった。

村上は試合後の現地放送のインタビューで「いいときも、悪いときも同じ準備をしっかりして、いろんなことが大切だと思うので、これをしっかり続けていきたいと思います」と淡々と振り返り、「毎日同じ準備をして、目の前の壁をひとつずつ乗り越えていくことが大事なので、それを（ＧＭらと）約束したので、それを続けていきたい」と気を引き締め直した。

この日の本塁打は初めて打った１打席目でのアーチで、逆方向への本塁打も１５本目で初めてだった。逆方向への意識については「バットを振るのは毎日やること、その前の段階でいろんな準備があるので、そこじゃなく、その前の準備が大切かなと思います」と説明した。

いきなりアーチを描いたのは初回。１死一塁で打席に立つと、先発右腕・ハンコックの甘く入った９５・４マイル（約１５３・５キロ）をコンパクトなスイングではじき返すと逆方向に飛んだ打球は、打球速度１０６・２マイル（約１７０・９キロ）、打球角度３２度、飛距離３８０フィート（約１１６メートル）で左翼席に飛び込んだ。３試合ぶりの１５号ソロでジャッジ（ヤンキース）に追いつき本塁打数がＭＬＢトップタイに浮上。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、８カード連続でカード初戦に本塁打を放つのはメジャー史上初の快挙だった。

４日（同５日）の敵地・エンゼルス戦で１４号を放った村上。５日（同６日）の敵地・エンゼルス戦は休養のためベンチスタートで、代打出場して安打を放った。だが、６日（同７日）は今季２度目の１試合４三振。無安打に終わり、前日の２打席目から５打席連続三振で、５５三振はリーグワーストタイとなっていた。この日２三振を喫したことでリーグ単独トップとなった。