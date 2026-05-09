絶望感MAX！散歩に行けないワンコの様子に「白目むいてるよね？」「哀愁漂う」
【画像を見る】ガッカリしているのに思わず笑いがこみ上がる！「絶望感半端ない」ワンちゃん＆猫ちゃんの姿
待ちに待ったお散歩の時間。でも、外はあいにくの雨模様…。
そんな残念な状況に、テンションダダ下がりのワンちゃんの姿が「絶望度高すぎ！」と話題になっています。
1.9万いいねの大反響を集めたのは、飼い主mokaannsara_shibaさんの投稿。
3匹の柴犬モカちゃん・アンちゃん・サラちゃんと、サイベリアン猫ルナちゃんとの日常をInstagramで発信しています。
■雨の日の散歩に絶望するワンコたち
毎日お散歩に行く4匹ですが、この日はあいにくのお天気。
ピンクがサラちゃん、黄緑がモカちゃん、オレンジがアンちゃん。色違いのカッパで玄関に並ぶワンコたちは首を大きく落とし、がっかりが隠せない様子です。
しょんぼりとした顔と微動だにしない体。しっぽだけピンとしているのは、お散歩に行く気満々だったからでしょうか。
モカちゃんにいたっては絶望しすぎて目も開けられない状態です。揃って床を見つめるアンちゃんサラちゃんの物憂げな表情に、じわじわと笑いがこみ上げてきた人が続出したそうです。
そんな3匹の横で、赤いカッパを着た猫のルナちゃんはひとり凛々しい顔。まっすぐ前を向いた視線はしっかりカメラ目線です。
真一文字に結んだ口と、どこかたくましく見える足。
飼い主さんによると、毎日一緒に散歩に行くルナちゃんですが、この日は気分が乗らなかったそう。カッパ隊の一員になったものの、おうちで留守番をしていたようです。
この投稿に「待ってましたよ！カッパ隊」「カッパ隊の皆様恋しかったです。会いたかったです」とカッパ隊ファンは大盛り上がり。
「ルナちゃまはしっかりと前を向いてて凛々しいです」「留守番のルナちゃまがいつもキリッとしてるから笑いも2倍」とルナちゃんファンからの声援も寄せられていました。
投稿主さんは今回の件について「カッパ隊は投稿するたびにみんな『待ってました！』と喜んでくれます。『ルナちゃんまで絶望しなくていいんだよ』と言われることも多いです。
バズったことについては、家族だけでなくまわりの人も喜んでくれました」と話してくれました。
次回のカッパ隊はどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみですね。
■カッパ以外にも…？4姉妹の日常
平日は一緒にお留守番、休みの日には家族で旅行に行ったりと仲良く過ごしている4姉妹。
そんな4匹の日常を少しだけ覗いてみましょう。
バレンタインの日は、飼い主さん特製のハートケーキでおやつタイム。
ハートの被り物をしたモカちゃん・アンちゃん・サラちゃんは目の前のケーキに視線が釘付け。
そんな中、ひとり目を閉じているルナちゃんは、いただきますの前になんと脱走！被り物が窮屈だったのか、それともお姉ちゃんたちの圧に負けてしまったのでしょうか…。
そんなルナちゃんを気にすることもなく、じーっと待っている3姉妹も印象的です。
ようやくやってきたおやつタイム。食いしん坊のアンちゃんはあっという間に完食し、食卓に戻ってきたルナちゃんも、ご機嫌に目の前のおやつをペロペロしていました。
こちらは、ひな祭りの日のひとコマ。おそろいの花飾りとかわいらしい着物で、お雛様に変身しています。
後ろに飾られたお雛様にも負けない華やかな雰囲気。こんな愛らしいひな人形ならずっと飾っていたいですね。
この日のおやつは、飼い主さん特製のいちご入りヤギミルクゼリー。ルナちゃんは大好きな猫用おやつです。
最後は4姉妹連続お手チャレンジの様子。ルナちゃんも上手にできるのでしょうか？
まずは長女のモカちゃんから。すっと手を出すママにすぐさま左足を前に出し、そのまま右足もちょこんと置きます。さすがお姉ちゃん、慣れたものです。
お次のアンちゃんは、舌をのぞかせながらリズミカルに左足、右足とワンツー。最後にあごをタッチして100点満点のお手を披露してくれました。
続いては三女のサラちゃん。こちらも左足、右足、そしてあごを乗せ、見事なワンツーフィニッシュ。3姉妹の見事な連係プレーを見せています。
さて、いよいよルナちゃんの番。目の前に差し出されたママの手をじっと見つめるルナちゃんでしたが…。
しばらくして左足をちょん。続いて右足も差し出し、最後には両足をぴとっ。
4姉妹連続お手チャレンジ、見事に大成功です！
ご褒美は大好きなおやつ。じりじりとにじり寄っていくアンちゃんとサラちゃんがこれまたかわいくてたまりません。
こちらの投稿には「ルナさん猫の域を超えてます」「なんと賢い４姉妹」「3姉妹のお姉ちゃまたちもお利口さんだけどルナちゃま、すご〜い」と驚きの声が寄せられていました。
目にした人たち全員に笑いと癒しを届けてくれるモカちゃん、アンちゃん、サラちゃん＆ルナちゃん。
個性あふれる4姉妹の日常は、mokaannsara_shibaさんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki