「おお！マジか！」「デカすぎる朗報」W杯メンバー発表１週間前、欧州から届いた一報にネット大反響「日本にとって最高のニュース」「回復力やばすぎ」
フライブルクの日本代表MF鈴木唯人は、３日のヴォルフスブルク戦でタックルを受け、右肩の鎖骨を骨折。手術を受けた。
クラブからは「無期限の離脱」とだけ発表され、北中米ワールドカップへの出場は厳しいかと思われた。
そんななか、本人が怪我の状態についてコメント。欠場した７日のヨーロッパリーグ（EL）準決勝マラガ戦の後、「順調です。EL決勝はさすがに無理ですけど、ワールドカップは間に合いそうです」と話したのだ。
８日にサッカーダイジェストWebがこの記事を配信すると、大きな反響があり、インターネット上では次のような声が上がった。
「おお！マジか！！これは朗報ですな！！」
「大ニュース」
「おおお！間に合うのはアツい！けど身体的に無理だけはしないようにしてほしいです」
「これは日本にとってデカすぎる朗報」
「よかったー」
「Wカップに間に合ったら本当に心強い」
「南野拓実も鈴木唯人も回復力やばすぎです」
「W杯に間に合いそうなのは本当に朗報」
「間に合うんか！？がんばー」
「日本にとって最高のニュースだ」
「まずはしっかり治して万全で戻ってきてほしい」
「W杯行けそうなのまじ嬉しすぎ コンディションわからんけど」
５月15日に発表される日本代表のワールドカップメンバーに、鈴木唯人の名前はあるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル
クラブからは「無期限の離脱」とだけ発表され、北中米ワールドカップへの出場は厳しいかと思われた。
そんななか、本人が怪我の状態についてコメント。欠場した７日のヨーロッパリーグ（EL）準決勝マラガ戦の後、「順調です。EL決勝はさすがに無理ですけど、ワールドカップは間に合いそうです」と話したのだ。
８日にサッカーダイジェストWebがこの記事を配信すると、大きな反響があり、インターネット上では次のような声が上がった。
「大ニュース」
「おおお！間に合うのはアツい！けど身体的に無理だけはしないようにしてほしいです」
「これは日本にとってデカすぎる朗報」
「よかったー」
「Wカップに間に合ったら本当に心強い」
「南野拓実も鈴木唯人も回復力やばすぎです」
「W杯に間に合いそうなのは本当に朗報」
「間に合うんか！？がんばー」
「日本にとって最高のニュースだ」
「まずはしっかり治して万全で戻ってきてほしい」
「W杯行けそうなのまじ嬉しすぎ コンディションわからんけど」
５月15日に発表される日本代表のワールドカップメンバーに、鈴木唯人の名前はあるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル