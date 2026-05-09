ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地レートフィールドでのマリナーズ戦に「2番一塁」で先発出場。初回に3試合ぶりの15号本塁打を放った。

これで村上は、直近8カード連続で初戦にアーチを記録。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、メジャー史上初の快挙になるという。

■初回に豪快先制アーチ

村上は初回の第1打席、相手先発エマーソン・ハンコック投手の2球目95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを逆方向へ鮮やかに弾き返すと、速度106.2マイル（約170.9キロ）、角度32度で舞い上がった打球は、打った瞬間にスタンドインを確信する飛距離380フィート（約115.8メートル）の先制15号ソロとなった。

MLB公式ラングス記者は、「ムネタカ・ムラカミは、過去8シリーズ全てで初戦に本塁打を放っています。彼はメジャー史上初の選手です」と自身のXで速報。新たな記録を樹立したと伝えた。また、キャリア最初の38試合で15本塁打は、2017年のリース・ホスキンス内野手（現ガーディアンズ）の18本に続く史上2位タイのペースになるという。

この日は、4打数1安打1打点に加えて1四球も記録。「OPS.948」でリーグ屈指の強打者たちと肩を並べている。“ルーキー”村上の快進撃はいつまで続くのか。

