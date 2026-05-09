“Mカップバスト”星宮すみれ、規格外の“圧巻メガボディ”披露 『グラビアン魂』デジタル写真集
『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 星宮すみれ「メガトンバスト」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。昨年グラビアデビューした星宮すみれの規格外ボディを収めた作品で、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』で掲載しきれなかったカットを多数収録している。
【写真】愛くるしいベビーフェイスの星宮すみれ
星宮は1997年生まれ、神奈川県出身。身長153センチ、スリーサイズはB130・W85・H108。Mカップの“超乳グラドル”として注目を集め、特技のフラダンスでは国内外の大会出場経験を持つ。2ndイメージDVD『令和最強メガボディ』も発売した。
公開されたカットでは、最大の魅力でもある“Mカップバスト”を前面に押し出した迫力あるショットを披露。ビキニ姿で柔らかなボディラインを見せるほか、下からのアングルを活用したダイナミックなカットや、透明感ある瞳とふっくらとしたリップを捉えた接写カットも収録されている。
同作では、グラビアンたちから“過去ナンバーワンクラス”と称される“メガトンバスト”に加え、ムチッとしたボディラインや包容力を感じさせる表情など、星宮の魅力を余すことなく収録している。
【写真】愛くるしいベビーフェイスの星宮すみれ
星宮は1997年生まれ、神奈川県出身。身長153センチ、スリーサイズはB130・W85・H108。Mカップの“超乳グラドル”として注目を集め、特技のフラダンスでは国内外の大会出場経験を持つ。2ndイメージDVD『令和最強メガボディ』も発売した。
同作では、グラビアンたちから“過去ナンバーワンクラス”と称される“メガトンバスト”に加え、ムチッとしたボディラインや包容力を感じさせる表情など、星宮の魅力を余すことなく収録している。