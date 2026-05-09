女優山口智子（61）が8日放送されたTBS系「A−Studio＋」に出演。夫の俳優唐沢寿明（62）に言及した。

番組では冒頭で、山口が23歳だった1988年、NHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で女優デビューし、1996年のフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」の大ヒットなどで社会現象を巻き起こし現在、TBS系連続ドラマ、日曜劇場「GIFT」に出演するなど活躍中であることが紹介された。

そして夫との出会いの話に移行。山口はもともと実家の家業である旅館の女将を継ぐように親から言われてたというが、女優デビュー作となったNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」にふれ「最初に朝ドラやらせていただいた時に（共演した）夫にもめぐりあえたので、夫と結婚する流れになって。親に紹介したりして、だんだん（親も）“もう家業はしょうがないね”っていう流れに（なった）」と振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶が「この時、“格差婚”って言われたらしいで。言ってたで、唐沢が」とふると、山口は「ああ、まだちょっと（唐沢が）“イケメン路線”みたいな、まだ初々しい時代で結婚ってことが決まって」と話した。鶴瓶が「変わってへんで、唐沢は」と言うと、山口は「うん、中身はもう小学5年生のままだから。いや、小3かな？ 私、時々（唐沢を）“小3”って呼ぶんです。“小3くん”だから。中身が小3で止まっている感覚ですよね。だって自分が好きなことが3種類ぐらいで満足できるらしくて、プラモとか車とかブルース・リーとか…あとは仕事一生懸命、ぐらいだから」と唐沢についてぶっちゃけた。