今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」に投稿された、猫さんたちと新入りチワワのねぎまちゃんの初対面の様子です。記事執筆時点で4,000回再生を記録しています。穏やかな交流の様子に「猫軍団、優しいですよね」「威嚇しないし、びっくりしました」といった声が寄せられました。

【動画：先住猫たちが『新入りの子犬』を初めて見たときのリアクション…とんでもなく優しい『初対面の様子』】

猫さんたちと新入りチワワ・ねぎまちゃんが初対面

登場するのは、猫のおこげちゃん、はっさくくん、おいなりくん、へちまちゃん、そして新入りチワワのねぎまちゃんです。この日、猫さんたちとねぎまちゃんが初めて対面することになりました。

ねぎまちゃんのいる部屋に猫さんたちを呼ぶ形で始まり、まずはケージ越しで様子を見ることに。猫さんたちの足音だけで、ねぎまちゃんはテンションが急上昇。飛び跳ねたり、くるくる回ったりと、会えるうれしさを全身で表現していたのだとか。

誰も威嚇しない？猫さんたちの穏やかな反応

最初に近づいたおいなりくんは、初めて見るねぎまちゃんに戸惑ったのか、少し距離を取ったといいます。おこげちゃんとはっさくくんも、ねぎまちゃんに大きく反応することはなかったのだとか。へちまちゃんも、じっと見つめるだけで穏やかな様子だったそう。

抱っこでの対面に移ってからも、猫さんたちは大きく反応を変えることなく、それぞれのペースで過ごしていたといいます。なかでもへちまちゃんは、ねぎまちゃんの顔を見ながら床でゴロゴロする姿も見せてくれたのだとか。

鼻ツン挨拶に仲良くなれそうな予感

はっさくくんは、ねぎまちゃんに鼻をツンと合わせる猫の世界の挨拶をしたあと、近くで背中を向けて座っていたといいます。敵意がある相手には背中を向けにくいとのことで、少しずつ距離が縮まっていることがうかがえます。

翌日には、はっさくくんがねぎまちゃんのニオイをしっかり確認し、嬉しそうな様子も見せてくれたのだとか。へちまちゃんも優しいまなざしで見守っていたといい、これからの関係が楽しみになる対面となりました。

投稿には「ワンちゃんとネコちゃん達もお会い出来て良かったですね♡」「猫軍団、優しいですよね。威嚇しないし、びっくりしました！！」「無事にご対面できたのですね。シャーもしないし楽しく遊ぶ未来がみえてきましたね！」「ねぎまのぴょんぴょん可愛い～」といったコメントが寄せられました。初めての対面ながら誰も威嚇せず、穏やかに受け入れようとする猫さんたちの姿に、多くの人が驚き癒やされたようです。

YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」では、保護猫のおこげちゃん、はっさくくんをはじめとする猫さんたちと、ご家族の日常が投稿されています。個性豊かな猫さんたちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。