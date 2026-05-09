また白髪染め（涙）からの卒業！【40・50代】活かしてシャレ見え！「白髪ぼかしボブ」

白髪を隠すのではなく、ハイライトや明るいカラーでなじませるヘアスタイルが注目されています。白髪をデザインの一部として取り入れれば、伸びてきた根元が目立ちにくくなるだけでなく、オシャレな髪色を楽しめそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代をより素敵に見せる「白髪ぼかしボブ」をご紹介します。

まとまりの良いハイライトボブ

落ち着いたダークブラウンをベースに、ベージュ系のハイライトを全体へ細かく散らした白髪ぼかしスタイルです。ベースの毛先を内側へ入れることでまとまりがよくなり、扱いやすいフォルムに整えられています。ハイライトが白髪と自然に混ざり合うため、ナチュラルに白髪をぼかしたい人にもオススメです。

奥行きのある白髪ぼかしグレージュボブ

王道の丸みボブをベースに、レイヤーを重ねてふんわりとした立体感を引き出したスタイル。グレージュのハイライトがもたらす光の筋によって、髪全体に奥行きが生まれています。ハイライトと毛束感の相乗効果によって柔らかな空気感がプラスされて、大人らしいオシャレが楽しめそうです。

白髪を活かす上品なミルクティーベージュボブ

透明感あふれるミルクティーベージュのボブスタイルです。重めのボブに顔まわりからサイドにかけてレイヤーを入れることで、サラサラとした質感と軽やかな動きを両立しています。カラーリングも白髪を活かすことで、赤みを抑えた明るい発色に。品のある華やかさをまといたい人にオススメです。

顎上のミニボブ × まろやかなハイライト

顎上のラインでプツッと切り揃えたミニボブに、ベージュ系のまろやかなハイライトを施したナチュラルなスタイル。動きの少ないストレートボブにハイライトを重ねて、さりげない奥行きをプラスしています。艶やかなブラウンがベースにあるため派手になりすぎず、自然体な垢抜けを叶えたい人にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@kaito_osaka.design様、@katayu1204様、@charlly_hairworks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。