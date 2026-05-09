本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地エンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場。3打数1安打1打点で2-0の勝利に貢献した。先制適時打だけでなく、守備でも好プレーを見せた。

岡本は3回1死一、二塁から中前へ弾き返す適時打を放った。

チームに先制点をもたらした後、4回の守備では好プレーを披露。無死一塁からトラウトが放った打球速度105.2マイル（約169.2キロ）の強烈な当たりを好捕し、三ゴロ併殺に仕留めた。

ブルージェイズ地元局「スポーツネット」でも感嘆の声が上がる。「オカモトのなんてプレーだ！ セカンドへ送って、さらにファーストへ。間に合った！ 三塁でカズ・オカモトが、またしてもビッグプレーを見せた」と実況は大興奮だ。

また、解説も「これまで彼の打撃については散々語ってきたが、今の初動を見てくれ。打球は彼の右側、トラウトのバットから放たれた強烈な当たりだった。一瞬で判断し、素早く動かなければならない場面だった。足の角度に注目してくれ。わずかに後ろにステップし、クレメントへ送球した。今は彼の攻撃面に注目が集まっているが、守備も堅実だ」と称えた。

岡本は6日（同7日）のレイズ戦でも横っ飛びの超好守を見せるなど、守備でも存在感を放っている。



（THE ANSWER編集部）