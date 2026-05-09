今日5月9日はアイスクリームの日です。天気や気温などのデータから計算した「アイスが食べたくなる度合い」である「アイス指数」をみると、今日9日は大阪や名古屋などで高くなっています。また、明日10日は東京を含めた全国各地でアイス指数が高く、明日の日中は各地でアイスが食べたくなるような暑さになるでしょう。

アイスが食べたくなる季節 アイス指数とは

今日5月9日は「アイスクリームの日」です。1964年5月9日にアイスクリームの祭典を開催したことから、東京アイスクリーム協会(現在の日本アイスクリーム協会)が5月9日を「アイスクリームの日」として制定しました。





tenki.jpでは天気や気温などのデータから計算した「アイス指数」を発表しています。「アイス指数」は、「アイスが食べたくなる」度合いで、数字が大きいほど「アイスが食べたい!」と感じる気象条件です。

今日9日のアイス指数

今日9日(土)の最高気温は、九州は昨日と同じくらいか高く25℃前後の予想です。中国、四国から関東にかけては昨日ほど上がらない所が多いものの、それでも広く20℃以上で、日なたでは薄着で過ごせるでしょう。福岡や高知、大阪、名古屋でアイス指数80と高くなっています。北陸や東北は昨日より10℃近く低くなる所もあり、20℃に届かない所もあるでしょう。北海道は10℃前後までしか上がらず、オホーツク海側などでアイス指数が低めです。

明日10日のアイス指数

明日10日(日)は、朝は各地でこの時期としては冷えますが、日中は気温がグングン上がり、アイスが食べたくなるような暑さになるでしょう。



最高気温は、九州から東海にかけて25℃前後の予想で、関東も内陸部を中心に25℃くらいまで上がる所があるでしょう。北陸や東北、北海道でも広く20℃を超えて、25℃に迫る所もありそうです。このため九州から北海道にかけての広い範囲でアイス指数80と高くなっています。かき氷などさっぱりとしたものがおすすめです。



これからますます暑くなる季節、お気に入りのアイスクリームを食べつつ、少しずつ体を暑さに慣らしていきましょう。