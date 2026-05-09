北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。

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０６年ドイツ大会のメンバー発表会見では、ジーコ・ジャパンの立ち上げから１８試合１１得点と最多ゴールを誇っていたエース・ＦＷ久保竜彦がコンディション不良を理由にまさかの選外となった。ジーコ監督から「攻撃の核」と指名されていた久保の選外。代わりに指揮官が最後の１枠で口にした名は、ＦＷ巻誠一郎だった。

ジーコ監督は実績重視の選考方針を明かしていたため、Ｗ杯アジア予選に１試合も出場していない巻のドイツ行きの可能性は低いと考えられていた。しかし、土壇場で久保を大逆転。「巻は代表チームにいられる状況を自ら作った。今年、コンディションが良く、フィジカル面がとても強い」と指揮官は大抜てきの理由を明かした。腰痛、両足首痛を抱える久保とは対照的だ。ジーコ監督は“ガラスのエース”ではなく“雑草ストライカー”を選んだ。

また、この大会ではジーコ・ジャパン不動のエースとして中村俊輔が初めてのＷ杯メンバー入りを果たした。中村は０２年の日韓大会で落選。「どの監督にも必要とされる選手になればいい」と腐らず落選理由を徹底分析し、０５年から移籍したセルティックでは１年目で２冠を達成。セリエＡ時代の過酷な環境を乗り越え、有言実行の活躍で中心選手にまで上り詰めた。

日本にとって３大会目となった本大会は、オーストラリアに１―３で負けると、クロアチアに０―０で引き分け。かすかな望みをかけた第３戦のブラジル戦ではＦＷ玉田圭司が先制ゴールも終わってみれば１―４と完敗。１分け２敗、勝ち点１で１次リーグ敗退という結果に終わった。

【ドイツ大会メンバー】

▼ＧＫ川口能活、土肥洋一、楢崎正剛

▼ＤＦ加地亮、駒野友一、中沢佑二、宮本恒靖、坪井慶介、田中誠、三都主アレサンドロ、中田浩二

▼ＭＦ福西崇史、稲本潤一、中田英寿、小野伸二、小笠原満男、遠藤保仁、中村俊輔

▼ＦＷ高原直泰、大黒将志、柳沢敦、玉田圭司、巻誠一郎