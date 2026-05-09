◆米大リーグ レンジャーズ１―７カブス（８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・レンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４回に７号２ランを放つなど３打数１安打１打点、２四球で勝利に貢献した。カブスは快勝で今季３９試合目ながら、早くも２度目の１０連勝でメジャー３０球団で最多の２７勝目をつかんだ。

レンジャーズの先発は、２６歳右腕のロッカー。初対戦だった。前を打つハップが先取点となる適時打を放って迎えた初回２死一塁の１打席目は、フルカウントから四球を選んで出塁した。

１点をリードした４回無死一塁の２打席目には７号２ラン。フルカウントから、ロッカーの８球目の甘く入った９４・９マイル（約１５２・７キロ）シンカーを完璧に捉えると、中堅へ打球速度１１０・２マイル（約１７７・３キロ）、飛距離４１９フィート（約１２８メートル）、打球角度３３度で運んだ。

２打席連続弾の期待のかかった２点リードの６回先頭で迎えた３打席目は二ゴロ。３点をリードした７回の４打席目は１死満塁の大チャンスだったが、三ゴロに倒れた。６点をリードした９回２死一塁の５打席目は四球を選んだ。

カブスは、４月１４〜２４日（同１５〜２５日）に１０連勝。その後３連敗があったが、同２８日（同２９日）からは再び連勝をスタートさせ、今季２度目の１０連勝となった。

誠也は、４日（同５日）の本拠地・レッズ戦で４５５フィート（約１３９メートル）の６号特大弾を放つと、６日（同７日）には日米通算１５００安打となる節目のヒットも放った。前日（同８日）は休養のため欠場。２試合ぶりの出場となったが、しっかりと２打席目にアーチを描いた。