山口智子、実家の家業明かす「『継げ継げ』言われて…」「逃げ出してきた」
俳優の山口智子が8日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。実家の家業を明かした。
【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子
藤ヶ谷太輔から芸能界を志したきっかけを聞かれた山口は「モデルのお仕事を東京上京してから2年くらいやってた」と説明。番組では、80年代に自身が表紙を務めた雑誌が公開され、「うわ、なんじゃこれは！」と照れ笑いを見せた。
「でもほんとは実家の家業を継がなきゃいけないっていう前提のもとに…。実家が田舎で旅館の女将みたいなことを『継げ継げ』言われて、育ったもんですから、それが嫌で…。東京で短大だったら『2年間、ちょっと待って！』みたいなことで、逃げ出してきた」と明かした。
その際に逃げる条件を模索していた時に「本当に偶然、モデル事務所にNHKの朝ドラのオーディションが飛び込んで…」と俳優デビューした経緯を語った。
なお、TVerで見逃し配信中。15日午後10時59分終了予定。
【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子
藤ヶ谷太輔から芸能界を志したきっかけを聞かれた山口は「モデルのお仕事を東京上京してから2年くらいやってた」と説明。番組では、80年代に自身が表紙を務めた雑誌が公開され、「うわ、なんじゃこれは！」と照れ笑いを見せた。
「でもほんとは実家の家業を継がなきゃいけないっていう前提のもとに…。実家が田舎で旅館の女将みたいなことを『継げ継げ』言われて、育ったもんですから、それが嫌で…。東京で短大だったら『2年間、ちょっと待って！』みたいなことで、逃げ出してきた」と明かした。
その際に逃げる条件を模索していた時に「本当に偶然、モデル事務所にNHKの朝ドラのオーディションが飛び込んで…」と俳優デビューした経緯を語った。
なお、TVerで見逃し配信中。15日午後10時59分終了予定。