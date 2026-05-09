「とんねるず」石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が8日、自身のインスタグラムを更新。ハワイ旅行の様子を公開した。

「ハワイは我が子の誕生日にかこつけて行ってきました」と穂乃香。「予習をすればするほど物価高に怯え、実際に到着して想像以上の物価高に驚愕し、途中から物価高ハイで変なテンションになり、、、」とつづった。

「と、噂に違わぬ物価高に一喜一憂しましたが、いやいや普段仕事や生活をがんばってるのも我が子の笑顔を見るためや！！と振り切って、現地で思い立ってアウラニディズニーにも行きました！」とつづり、「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」を楽しむ様子を公開した。

「結果、チェックイン前からチェックアウト後まで何種類もあるプールや海で遊び放題という太っ腹な対応や、働いてる方々のホスピタリティ、そしてキャラクターさんに会い放題と、むしろ宿泊代が安くすら感じた！！！！（物価高ハイ！）」としつつ、「我が家のようにまだ小さなお子さんとハワイに行く方は、アウラニディズニー俄然オススメだと思いました」と満喫したことを明かした。

穂乃香は石橋の最初の妻との間に長女として誕生。2009年、石橋の娘であることを伏せてオーディションを受け、日米韓合作映画「The Harimaya Bridge はりまや橋」で穂のかの芸名で女優デビュー。同年「アンを探して」で初主演を果たす。女優として活動するほか「二世タレント」としてバラエティー番組にも出演したが、13年8月、主演を予定していた舞台を「重度のストレスが原因」により降板。翌年、石橋穂乃香の名前で再スタート。以降、舞台を中心に活動している。

プライベートでは2021年7月に一般男性と結婚。翌22年5月に第1子を出産を報告している。