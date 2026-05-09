『GIFT』選手紹介第3弾 シャークのエース・谷口聡一の素顔解禁、ブルズとの過去に迫る
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ここでは、劇中に登場する個性豊かな車いすラグビー選手たちを紹介する、選手紹介リレーの第3弾をお届け。気になるキャラクター情報と合わせて、熱いコメントも到着した。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
■選手リレーのトリを務めるのは、心に熱さを秘めたライバルチームの絶対的エース！
谷口聡一／細田佳央太
＜紹介文＞
強豪チーム「シャークヘッド（以下、シャーク）」のエースで、日本代表・期待のホープ。世界屈指のトップスピードを誇る。かつてはブルズで宮下涼（演：山田裕貴）とともに切磋琢磨していた兄弟のような間柄だったが、当時ヘッドコーチだった国見明保（演：安田顕）とともにシャークに移籍。
●選手データ
・クラス／3.0（※）
・ポジション／ハイポインター
・背番号／3
＜コメント＞
『ドラゴン桜』（2021年）以来の日曜劇場で胸が高鳴りました。谷口はプレーヤーとして高い能力を備えており、心に熱いものを持っていても、試合中はどこか冷静な一面を持っているキャラクター。基本的にはストイックでありながらも、恩や感謝という感情をしっかりと大切にしている人間です。
撮影現場はとても明るいです。試合シーンなどは迫力を出すためにも多くのカットを必要としますが、スタッフ、キャストみんなが一丸となり、また多くのエキストラの皆さまにも協力していただき、全ての力が合わさったからこそ、大変な中でも良い空気感で進んでいます。
ブルズはもちろんですが、シャークにも個性の強いキャラクターが多いです。キャプテンの安井（純太／演：町田悠宇）さん、助っ人外国人の（オリバー・）ブラッドリー（演：澤井一希）、シャークのプリンス・（薬院）令（演：中山脩悟）様など、ドラマが進むにつれてその個性がより出てくると思うので、楽しみにしていてください。
車いすラグビーというスポーツだからこそ生まれるドラマをお届けできると思います。試合シーンから生まれる熱さはもちろんですが、登場人物たちの過去や関係性にもきっと感情移入できると思うので、引き続き応援していただけるとうれしいです。
（※）／クラス分けは、筋力テスト・体幹機能テスト・動作テスト・競技観察などを実施して決定。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
■選手リレーのトリを務めるのは、心に熱さを秘めたライバルチームの絶対的エース！
谷口聡一／細田佳央太
＜紹介文＞
強豪チーム「シャークヘッド（以下、シャーク）」のエースで、日本代表・期待のホープ。世界屈指のトップスピードを誇る。かつてはブルズで宮下涼（演：山田裕貴）とともに切磋琢磨していた兄弟のような間柄だったが、当時ヘッドコーチだった国見明保（演：安田顕）とともにシャークに移籍。
・クラス／3.0（※）
・ポジション／ハイポインター
・背番号／3
＜コメント＞
『ドラゴン桜』（2021年）以来の日曜劇場で胸が高鳴りました。谷口はプレーヤーとして高い能力を備えており、心に熱いものを持っていても、試合中はどこか冷静な一面を持っているキャラクター。基本的にはストイックでありながらも、恩や感謝という感情をしっかりと大切にしている人間です。
撮影現場はとても明るいです。試合シーンなどは迫力を出すためにも多くのカットを必要としますが、スタッフ、キャストみんなが一丸となり、また多くのエキストラの皆さまにも協力していただき、全ての力が合わさったからこそ、大変な中でも良い空気感で進んでいます。
ブルズはもちろんですが、シャークにも個性の強いキャラクターが多いです。キャプテンの安井（純太／演：町田悠宇）さん、助っ人外国人の（オリバー・）ブラッドリー（演：澤井一希）、シャークのプリンス・（薬院）令（演：中山脩悟）様など、ドラマが進むにつれてその個性がより出てくると思うので、楽しみにしていてください。
車いすラグビーというスポーツだからこそ生まれるドラマをお届けできると思います。試合シーンから生まれる熱さはもちろんですが、登場人物たちの過去や関係性にもきっと感情移入できると思うので、引き続き応援していただけるとうれしいです。
（※）／クラス分けは、筋力テスト・体幹機能テスト・動作テスト・競技観察などを実施して決定。