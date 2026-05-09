首位陥落…阪神を襲った「魔の9回」と「ミスの連鎖」強みだった救援陣の苦境に立つ投手は？
工藤は7イニング連続無失点と好投を続けている（C）産経新聞社
阪神は5月8日のDeNA戦（甲子園）に1−10の大敗。この日ヤクルトが広島に勝利したため、10日ぶりに首位陥落となった。
試合終了を前に本拠地甲子園を訪れたファンも続々と席を離れた。
【動画】宮崎がとどめを刺した、畠から打った9回の3ランシーン
4回に失策がからんで2点を先制され、2点を追う6回には森下翔太が意地の9号ソロを放つも反撃はそこまで。
9回から登板した3番手の桐敷拓馬は無死満塁からダヤン・ビシエド、度会隆輝に適時打を浴び1−5とリードを広げられる。一死も奪えず降板すると継いだ畠世周もDeNA打線の勢いを止められない。
佐野恵太に適時打を許し1−7、さらに無死一、二塁から相手4番、宮崎敏郎に左中間への3ランホームランととどめを刺された。
9回は救援投手2人で8失点と苦しい展開となった。
昨年は強みであった救援陣がここにきて苦戦するシーンが目立つ。一つには昨年絶対的なリリーバーとして君臨した剛腕、石井大智を欠くこと、また同じく安定したパフォーマンスでチームを支えた及川雅貴も今季はまだ不安定な投球が目立つ。
そんな中で光るパフォーマンスを示しているのは工藤泰成にもある。8日の試合では1点を追う8回に登板、安打を許しながら、最後は佐野を最速159キロの直球で併殺に打ち取り失点を防いだ。これで7試合連続無失点と奮闘している。
一方チームではこの試合、0−0で迎えた4回は佐野の打球処理に一塁手、大山と投手、村上の呼吸が合わず出塁を許した（大山に失策が記録）。さらに二死一、二塁となり京田陽太の左前適時打を福島圭音が後逸、打球処理にもたつき、一走の生還を許した。9回の大量失点がクローズアップされる中、2失策と防げるミスは防がないと穴も広がってしまう。
開幕前は投打に充実の戦力といわれ、首位独走といわれた阪神もここにきてほころびが出始めた。まだシーズンは長い。再び立て直して戦いに向かう。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］