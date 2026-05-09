◆米女子ゴルフツアー みずほアメリカズ・オープン 第２日（８日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ＝６７３５ヤード、パー７２）

強風の中、第２ラウンドが行われ、勝みなみ（明治安田）が７４で回り、７２の西郷真央（島津製作所）とともに通算イーブンパーで首位と８打差の１５位に並んだ。

３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの勝は「出入りの激しいゴルフが続いたが、気持ちを切らさずにできたと思う。風の強い中で思い通りにいかないプレーもあった。その中で耐えて終えられた」と振り返った。

山下美夢有（花王）と原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が１オーバーの３１位、馬場咲希（サントリー）が３オーバーの５０位で決勝ラウンドに進んだ。

６位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は８０をたたき、５オーバー６８位で予選落ちした。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は４オーバー５９位、笹生優花（アース製薬）、岩井明愛（ホンダ）、古江彩佳（富士通）は５オーバー６８位、吉田優利（エプソン）は７オーバー９０位、岩井千怜（ホンダ）は１１オーバー１０７位、桜井心那（王子ホールディングス）は２０オーバー１１７位でそれぞれ予選落ちした。