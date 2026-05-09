プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（７２）が９日、デビュー５５周年を迎えた。

藤波は１９７０年に日本プロレスに入門。１９７１年５月９日、岐阜市民会館で新海弘勝（北沢幹之）戦でデビューした。以後、師匠のアントニオ猪木さんが設立した新日本プロレスに旗揚げから参加。ジュニアヘビー級で時代を切り開き、長州力との名勝負数え歌、前田日明との激闘、猪木さんに反旗を翻す飛竜革命、１９８８年８・８横浜文体での猪木さんとの伝説の６０フルタイムなど新日本プロレスの黄金時代を築いた。

９９年には新日本プロレス社長に就任。２００６年に退団し無我ワールド、そして現在のドラディションに至るまでメインイベンターとしてマット界に揺るぎない歴史を培ってきた。

５５周年を迎えたこの日、藤波は主宰する「ドラディション」公式インスタグラムで動画をアップし「今日５月９日、おかげさまでデビュー５５周年を迎えました。長きにわたり応援本当にありがとうございました」とファンに感謝し「これから１年かけてデビュー５５周年記念としていろんなイベントをみなさんと共にやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と予告していた。

藤波はデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」として２２日、後楽園ホールで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と一騎打ちに臨む。

◆５・２２ドラディション全対戦カード

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

藤波辰爾 ＶＳ 成田蓮

▼セミファイナル ４５分１本勝負

ＬＥＯＮＡ ＶＳ 高橋裕二郎

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

長井満也、小島聡 ＶＳ 船木誠勝、諏訪魔

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、ＡＫＩＲＡ ＶＳ ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

倉島信行 ＶＳ 関本大介

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

竹村豪氏、三州ツバ吉 ＶＳ 鈴木敬喜、長井