矢吹奈子、大量のシール帳公開「本気のハマり具合」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元HKT48で女優の矢吹奈子のマネージャーが運営するX（旧Twitter）アカウントが5月6日、更新された。矢吹のシール帳を公開し、話題となっている。
【写真】元韓国アイドル「センス抜群」大量のシール帳公開
同アカウントは「シール集めにハマって、こんなシール帳が出来上がりました」とコメント。様々な大きさのシール帳が7冊が並べられたテーブルの後ろで矢吹が笑顔でピースサインをしている写真が投稿されている。
この投稿には「センス抜群」「可愛い」「本気のハマり具合ですね」「笑顔が天使」「無邪気な姿に癒される」「シール帳の厚み尊敬」「らしさが詰まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元韓国アイドル「センス抜群」大量のシール帳公開
◆矢吹奈子、ハマっているシール帳披露
同アカウントは「シール集めにハマって、こんなシール帳が出来上がりました」とコメント。様々な大きさのシール帳が7冊が並べられたテーブルの後ろで矢吹が笑顔でピースサインをしている写真が投稿されている。
◆矢吹奈子のシール帳写真に反響
この投稿には「センス抜群」「可愛い」「本気のハマり具合ですね」「笑顔が天使」「無邪気な姿に癒される」「シール帳の厚み尊敬」「らしさが詰まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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