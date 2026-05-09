新しい名を冠した、全てが新しいモデル

2001年3月のジュネーブ・ショーでアストン マーティンは、『V12ヴァンキッシュ』を世界初公開。今年は、そんなヴァンキッシュが25周年となる。当時は『新しい名を冠して登場した、全てが新しいモデル』として注目を集めた。

【画像】登場から25年！3世代に渡るフラッグシップ・スーパーGT『アストン マーティン・ヴァンキッシュ』 全82枚

アストンマーティンのCEO、エイドリアン・ホールマークは次のように述べている。



2001年に『V12ヴァンキッシュ』を世界初公開。今年は、そんなヴァンキッシュが25周年となる。 アストン マーティン

「25年前に初めて登場して以来、ヴァンキッシュという名は特別な存在、『野心的で個性的、大胆に挑む者』を象徴してきました。この間、ヴァンキッシュは真のアイコンへと成長し、2026年となった今、傑出した英国ブランドであるアストン マーティンが創り出せる頂点をまさしく象徴するモデルであり続けています。

2001年以降、幸運にも3世代のヴァンキッシュを1台、またはそれ以上、ご自身のコレクションに加えたオーナーの皆様と同じように、私もこのモデルが象徴するものを大いに誇りに思っています」

ここでは、25周年にあたりアストン マーティンから発行されたプレスリリースを元に、3世代の歴史を振り返りたい。

初代V12ヴァンキッシュ（2001-2007年）

『V12 ヴァンキッシュ』は、ニューポートパグネルにあったアストン マーティンの本社工場が、ウォリックシャーのゲイドンに移転する前に最後に生産されたモデルだ。

初めて『ヴァンキッシュ』の名が与えられたアストン マーティンとして、460bhpの新型6.0リッターV12エンジンを搭載。ドライブバイワイヤのスロットル制御、F1スタイルの指先で操作するパドルシフトなど、当時の最先端技術が組み合わせられた。



初代V12ヴァンキッシュ（2001-2007年） アストン マーティン

ボディパネルにはアルミニウム製タブと複合素材を採用。ボディ構造はフロアとフロントおよびリアのバルクヘッドを含め、中央のカーボン製トランスミッショントンネルを中心に接合し、リベット止めされたアルミ押出形材で構成された。

一体型の複合素材製インナーボディサイドセクションとカーボンファイバー製フロントピラーも中央の構造体に接合され、高強度のセーフティセルを実現した。

これらの構造体を製造するには、当時のアストンマーティンにとっては製造面における大きな変革となる、精密でコンピュータ制御された製造プロセスが必要だった。その開発は米国カリフォルニア州シリコンバレーのクペルティーノと、英国のノッティンガム大学で進められた。

V12ヴァンキッシュはその後、『（V12）ヴァンキッシュS』へと進化。最終モデルとして、『（V12）ヴァンキッシュSアルティメイト・エディション』が登場した。

2代目ヴァンキッシュ（2012-2018年）

2012年、翌年の生産開始を前に2代目ヴァンキッシュが初公開された。初代ヴァンキッシュ後継車にあたるフラッグシップモデルはDBSとなったため、再び車名が復活した形だ。

ここからデザインが新世代に突入し、一新されたエクステリアはハイパーカー『One-77』の影響を受けたもの。航空グレードのカーボンファイバー製ボディパネルが使用され、DBSよりボディ重量を25%軽減した。



2代目ヴァンキッシュ（2012-2018年） アストン マーティン

6.0リッターV12エンジンは大幅に改良が加えられ、大きくなったスロットルボディ、アストン マーティン初のデュアル可変バルブタイミング、新しい燃料ポンプとエアボックスなどを採用。

最高出力565bhp/最大トルク457lb（63.07kg-m）のスペックとなり、0-62mph加速は4.1秒、最高速度は183mph（294.5km/h）に到達。

ブレーキに採用されカーボンセラミックマトリックスは減速時のフェードを抑制し、放熱を向上させた。

また、DBS同様にオープン版のヴォランテもラインナップ。最高出力600nhp、最高速度201mph（323.5km/h）のSバージョンも登場した。

3代目ヴァンキッシュ（2024年-現在）

3代目となる現行ヴァンキッシュは、2024年にデビューした。年間1000台以下の限定生産で、『ウルトララグジュアリーの特別なアイコンとして王座に君臨』しているとアストン マーティンは自負している。

新型5.2LツインターボV12エンジンは最大出力835ps、最大トルク1000Nmを発揮。3.3秒の0-100km加速を実現する。345km/hの最高速度は、デビュー当時、アストン マーティン量産モデル最速だった。



3代目ヴァンキッシュ（2024年-現在） アストン マーティン

DB12やヴァンテージと同様、接合アルミシャシーにダブルウィッシュボーン式フロントサスペンションとマルチリンク式リアサスペンションを採用。

カーボンセラミックブレーキを標準装備とし、フロント410mm、リア360mmのディスクから構成されるCCBシステムによって、ブレーキ性能向上、最大800度までのフェード抑制、バネ下重量の大幅な軽量化を実現している。

外観のデザイン言語は一新され、Aピラーとフロントアクスルの間が80mm長くなったことでボンネットが伸び、『粋でドラマチックな輪郭』を描き出しているという。

ヴァンキッシュの名が持つ意味

現在までの3世代にわたるヴァンキッシュと、四半世紀前に名付けられたその名が持つ重要な意味を振り返り、アストン マーティンの歴史専門家であるスティーヴ・ワディンガム氏は次のように語っている。

「辞書で『vanquish』と引いてみると、個人的な意見ではありますが、英語という言語において最も素晴らしい語義を見ることができます。類義語としては『conquer』（征服する）や『overwhelm』（圧倒する）などが挙げられますが、広い意味で言えばこれこそが、この名を授けられた最初のアストン マーティンが、競合相手についてもオーナーとなる人々の心についても、目指したものでした。



アストン マーティンのフラッグシップ、『ヴァンキッシュ』。その歴史は今も続いている。 アストン マーティン

この類まれなるアストン マーティンのフラッグシップスーパーGTの2代目、そして現在の3代目も、その目標を満たすモデルであり続けています。この25年間、ヴァンキッシュと関わってきたすべての人が、自分たちの生み出したクルマに誇りを持っていいと思います。

どのアストン マーティンも、言うまでもなく、希少で特別な存在です。ですが、ヴァンキッシュのようにそれぞれに個性がある極めて優れた3つの世代を通して成長し、発展することは、さらに格別な功績であり、今このフラッグシップモデルの25周年を祝うのは、至極当然のことだと思います」