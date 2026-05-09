24時間ドライバーのSOSに駆けつけるJAF。神奈川、茨城、埼玉の3か所で車のトラブルに対応するJAFの基地に密着すると、走行中にパンクに気づいたという旅行中の家族や、渋滞を避けるため進んだ裏道でぬかるみにはまってしまったという人たちも。

そして、目的地近くまで行ったのにバッテリーが上がってしまい観光を断念したという夫婦。実は、ガソリン代を節約したいという思いからとった行動に、バッテリー上がりの原因がありました。

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■無人島に行こうと 高速走行中…タイヤに異変

最大12連休となった今年のゴールデンウイーク、相次いだドライバーからのSOS。JAFに密着すると、予定を狂わせる車のトラブルがありました。

気になる！班

「午前11時半です。これから現場に向かいます」

2日、向かったのは、神奈川県内のコンビニの駐車場。依頼者は横浜に住む親子です。

依頼者（30代）

「今日は伊豆の方に行く予定。淡島という無人島に泊まりに行く」

家族3人、1泊2日の旅行で伊豆方面に向かう途中でした。

依頼者（30代）

「高速道路を走っていて、急に『（タイヤの）空気圧が低下しました』と出て。慌てて降りて、近くにコンビニがあったので止まった」

確認すると、右後ろのタイヤがパンクしていたといいます。

隊員

「ここからエア（空気）が漏れていますね。おそらく異物が刺さっていて、途中でどこかで抜けてそれが漏れる原因に」

その場でパンクを修理してもらいました。

依頼者（30代）

「予定がだめにならなくてよかったです」

1時間半ほど遅れて無人島に到着。旅行を楽しんだそうです。

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■ガソリン代節約の行動が…「帰るしかない？残念だけど」



同じ日の午後2時過ぎ、神奈川・箱根町では、かなりの渋滞が発生。要請は、観光スポット「大涌谷」の近くからでした。

路肩には――

気になる！班

「車が1台止まっています」

待っていたのは、静岡から来ていた夫婦でした。

依頼者（60代）

「2時間ぐらいここまで。もうちょっとだと思ったら。ちょうどここで止まった」

隊員

「渋滞している最中に？」

依頼者（60代）

「止まっている時間も長かったので、エンジンを切って入れてというのをやっていた」

高騰するガソリン代を節約しようと、渋滞中にエンジンを切ったり、かけたりと繰り返していたところ、車が動かなくなったといいます。

隊員

「バッテリーが上がっている状態ですね」

バッテリー上がりの原因は、エンジンのオン・オフを繰り返したこと。隊員によってエンジンはかかりましたが…。

隊員

「応急的なエンジンのかけ方なので、できれば早めにバッテリーを充電した方がいいか、点検してください」「今日は箱根とかで泊まります？」

依頼者（60代）

「本当はそのつもりだったけど、やめようかなと」

隊員

「宿はとっている？」

依頼者（60代）

「車中泊で考えていたので、とっていないです」

箱根旅行は断念。

依頼者（60代）の妻

「帰るしかない？残念だけど。箱根のいいところ調べて行こうかなと思っていたら、途中で。もう（予定が）狂いました」

静岡の自宅へ帰ったということです。

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■渋滞避けようと裏道へ「ハマっちゃいました」



ゴールデンウイーク中盤の4日、茨城・ひたちなか市では――

気になる！班

「ぬかるみにハマり出られなくなったという依頼が入り、現場へ向かいます」

隊員が駆けつけた先には、動けなくなった車がありました。

依頼者（40代）

「ひたち海浜公園ってネモフィラが有名なところを見て」

3人で茨城県内を観光し、次の目的地に向かう途中だったといいます。

依頼者（40代）

「裏道を行こうとしてハマっちゃいました。渋滞がひどかったので」

ゴールデンウイークの渋滞を避けるため裏道へ。すると道が狭くて進めずやむを得ずUターンしたところ、タイヤがはまったといいます。そこで隊員はワイヤを取り付け、車が“救出”されたのは要請から1時間半ほどのことでした。

依頼者（40代）

「よかったです。安心。すごく助かりました」

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■単独事故で縁石乗り上げ…“予定キャンセル”



ゴールデンウイーク期間中、埼玉・坂戸市では単独事故による出動要請もありました。

気になる！班

「かなり激しく乗り上げています」

現場には縁石に乗り上げた車があり、右の前輪はパンクしています。運転していた60代の男性に話を聞くと――。

運転手（60代）

「コンビニに入ろうとして駐車場見たら、縁石に気づくのが遅くて」

コンビニに立ち寄ろうと右折しようとしたところ、縁石に気づかず乗り上げてしまったといいます。

同乗していた妻は――。

運転手の妻

「見てなかったの？と思って。本当にまさかです」

この後、友人に会いに行く予定だったといいますが。

運転手（60代）

「ちょっとキャンセル」

運転手の妻

「今日はもうショックで行けない」

タイヤを交換し、乗り上げた車をおろしてもらいました。

運転手（60代）

「（運転する上で）再確認が必要だと思うので気を付けて」

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車で出かける際、JAFは安全運転や事前の点検を心がけるよう呼びかけています。

（5月6日放送『news every.』より）