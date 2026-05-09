【NASCAR】第11戦 ウルト400（日本時間5月4日／テキサス・モーター・スピードウェイ）

【映像】接触→即バックして自陣ボックスへ戻る驚きの荒業

アメリカで絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARでピット作業を終えて発進した直後に他車と接触し、即座にバックでピットボックスへ戻って修復作業を行うという、一分一秒を争うピットロードならではの驚きのシーンが注目を集めた。

アクシデントが起きたのはレースの94周目。イエローコーションが出されたことで、各マシンが一斉にピットへと滑り込んだ。ジョー・ギブス・レーシングのチェイス・ブリスコーが操る19号車も、素早いタイヤ交換と給油を終えてコース復帰を目指し発進。しかし、自陣のピットボックスへ進入しようと斜めに切り込んできたデニー・ハムリンの11号車と進路が重なり、19号車のフロント部分が11号車の車体と激しく交錯するように接触してしまった。

マシンの右前方にダメージを負ったブリスコーは瞬時の判断で驚きの行動に出る。即座にギアをリバースに入れると、勢いよくバックして今しがた離れたばかりの自陣ピットボックスへと戻ったのだ。

このめまぐるしい展開に、解説の桃田健史氏は「ブリスコー、出ようと思ったら…あ、当たってますね。右前当たってるね」と反応。さらに、バックして戻る様子を見て「当たったから、バックして、また直すんでしょうね」と、即座に修復へ切り替えたブリスコーの判断と状況を説明した。

多くのマシンが入り乱れるピットロードで起きた接触と、そこからの“即バック修復”という荒業に対し、視聴者からは「アンセーフペナもらうひと多そう？」「珍しくちゃんと荒れてる」「ハムリンも引っかかった」といった、現場の激しさを物語るコメントが寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）