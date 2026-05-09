ゴールデンウィークに寄りたい「道央自動車道のPA・SA」ランキング！ 2位「有珠山サービスエリア」、1位は？
家族や友人と過ごす連休のドライブは、移動中の満足度が旅全体の印象を大きく変えるものです。広々とした公園が併設されていたり、ご当地感溢れるお土産が充実していたりと、大人も子どもも心からリラックスできる場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「道央自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「眺めが良くグルメも美味しいサービスエリアだから」（30代男性／新潟県）、「北海道らしい景色を楽しめる点に魅力を感じたからです。特に有珠山周辺は自然が豊かで、ドライブの途中に立ち寄るだけでもリフレッシュできそうだと思いました。また、地元の食材を使ったグルメも充実している印象があり、ゴールデンウィークの休憩としてちょうど良いと感じたため選びました」（40代男性／北海道）、「ゴールデンウィークの有珠山SA（道央道）は、絶景、名物グルメ、愛犬との休憩が揃う最高のスポットです。噴火湾を一望するパノラマビューは圧巻で、名物の『黄金豚』料理や『あげいも』を楽しみながら、ドッグランでリフレッシュでき、ドライブの疲れを癒やせる絶好の立ち寄り地です」（30代男性／千葉県）といったコメントがありました。
回答者からは「北海道の中でも規模が大きく、飲食やお土産の種類が豊富で休憩だけでなく楽しみながら立ち寄れる点に魅力を感じたためです」（40代女性／愛知県）、「砂川サービスエリアは景色が良く、北海道らしい広々とした雰囲気を楽しめるのが魅力です。特にフードコートのメニューが充実していて、地元食材を使った料理が多い点が気に入っています。休憩スペースも広く、ドライブの疲れをしっかりリフレッシュできる場所だと感じています。ゴールデンウイークのような長距離移動の際には、ゆっくり休めるSAを選びたいので砂川を選びました」（40代男性／北海道）、「砂川名物の『ポークチャップ定食』が食べたいです」（30代男性／群馬県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「道央自動車道のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
2位：有珠山サービスエリア（58票）北海道伊達市に位置する有珠山サービスエリア。展望台からは、雄大な有珠山や昭和新山、そして内浦湾（噴火湾）を一望できる絶好のロケーションが魅力です。北海道らしいダイナミックな自然を肌で感じることができ、長距離ドライブの合間にリフレッシュしたい旅行客から高い支持を得ています。
回答者からは「眺めが良くグルメも美味しいサービスエリアだから」（30代男性／新潟県）、「北海道らしい景色を楽しめる点に魅力を感じたからです。特に有珠山周辺は自然が豊かで、ドライブの途中に立ち寄るだけでもリフレッシュできそうだと思いました。また、地元の食材を使ったグルメも充実している印象があり、ゴールデンウィークの休憩としてちょうど良いと感じたため選びました」（40代男性／北海道）、「ゴールデンウィークの有珠山SA（道央道）は、絶景、名物グルメ、愛犬との休憩が揃う最高のスポットです。噴火湾を一望するパノラマビューは圧巻で、名物の『黄金豚』料理や『あげいも』を楽しみながら、ドッグランでリフレッシュでき、ドライブの疲れを癒やせる絶好の立ち寄り地です」（30代男性／千葉県）といったコメントがありました。
1位：砂川サービスエリア（69票）日本最北のサービスエリアである砂川サービスエリアが1位に輝きました。隣接する「砂川ハイウェイオアシス」へ直接アクセス可能で、広大な公園や北海道の銘菓が揃う物産館、レストランが充実しています。単なる休憩施設を超えた「旅の目的地」としての魅力が、ゴールデンウィークの立ち寄り先として選ばれた理由です。
回答者からは「北海道の中でも規模が大きく、飲食やお土産の種類が豊富で休憩だけでなく楽しみながら立ち寄れる点に魅力を感じたためです」（40代女性／愛知県）、「砂川サービスエリアは景色が良く、北海道らしい広々とした雰囲気を楽しめるのが魅力です。特にフードコートのメニューが充実していて、地元食材を使った料理が多い点が気に入っています。休憩スペースも広く、ドライブの疲れをしっかりリフレッシュできる場所だと感じています。ゴールデンウイークのような長距離移動の際には、ゆっくり休めるSAを選びたいので砂川を選びました」（40代男性／北海道）、「砂川名物の『ポークチャップ定食』が食べたいです」（30代男性／群馬県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)