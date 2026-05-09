78歳・柏木由紀子、スカーフ使った休日コーデを披露 着こなしのポイントも紹介「カラーコーデがお上手ですね」「スカーフがすごくオシャレ」
俳優の柏木由紀子（78）が、9 日までに自身のインスタグラムを更新。「新緑の季節の参考に」と、スカーフを使った休日コーデを披露した。
【写真・動画】「カラーコーデがお上手ですね」「オシャレ」スカーフを使った休日コーデ披露の柏木由紀子
柏木は「グリーンコーデです。今回はチョコブラウンと合わせて大人カラーコーデです」と、鮮やかなグリーンのセーターに落ち着いたチョコブラウンのフレアデニムを合わせたコーディネートを披露。ブラウンをチョコブラウンにすると大人でもまとまりやすいと着こなしのポイントを紹介した。
また、「華やかポイントに」と首元には華やかな差し色の効いたスカーフをプラス。大判のスカーフは肩にかけているが、「スカーフが落ちそうな時は 先っぽチョコっと結べばOK」とオシャレなアレンジも伝えている。
洗練された装いに、コメント欄には「カラーコーデがお上手ですね」「スカーフがすごくオシャレ」「新緑のシーズンにグリーンが映えて美しい」「素敵なコーデとスタイル」などの声が寄せられている。
【写真・動画】「カラーコーデがお上手ですね」「オシャレ」スカーフを使った休日コーデ披露の柏木由紀子
柏木は「グリーンコーデです。今回はチョコブラウンと合わせて大人カラーコーデです」と、鮮やかなグリーンのセーターに落ち着いたチョコブラウンのフレアデニムを合わせたコーディネートを披露。ブラウンをチョコブラウンにすると大人でもまとまりやすいと着こなしのポイントを紹介した。
洗練された装いに、コメント欄には「カラーコーデがお上手ですね」「スカーフがすごくオシャレ」「新緑のシーズンにグリーンが映えて美しい」「素敵なコーデとスタイル」などの声が寄せられている。