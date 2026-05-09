戸田恵子、亜希の手料理を大絶賛「こりゃお店ですわ」 女子会での豪華な品々を公開「盛り付けのセンスも素敵」
俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が7日、自身のブログを更新。元プロ野球選手・清原和博氏（58）の元妻でモデルの亜希（57）の手料理を絶賛し、豪華な品々を披露した。
【写真】「まるでお料理やさんのよう」戸田恵子が公開した、亜希の豪華な手料理の数々
戸田は「あきちゃんたくへ」と題したブログで、この日の出来事を紹介し「夜は楽しみにしていた会食。お料理上手な亜希ちゃん宅にジムのトレーナーさんと一緒にお邪魔しましたー！」と報告。プライベート感満載の3ショットをアップしている。
続けて、亜希が作ったという洗練された手料理の数々を披露し「こりゃもうお店ですわ。めっちゃ美味しかったー！お赤飯、タッパーに入れてもらって持ち帰りましたー！」と大絶賛。お持ち帰りまでしたと明かした。
「女子会は色んな勉強にもなります！定期的にアップデート必要ですね。今夜も収穫たっぷり」とつづり、楽しげな様子をのぞかせている。
コメント欄には「すっぴん美女3人いいですね」「本当に交友関係広いですねぇ〜流石！」「沢山の手の込んだお料理たち、美味しそう」「盛り付けのセンスも素敵で、まるでお料理やさんのようですね」などの反響が寄せられていた。
【写真】「まるでお料理やさんのよう」戸田恵子が公開した、亜希の豪華な手料理の数々
戸田は「あきちゃんたくへ」と題したブログで、この日の出来事を紹介し「夜は楽しみにしていた会食。お料理上手な亜希ちゃん宅にジムのトレーナーさんと一緒にお邪魔しましたー！」と報告。プライベート感満載の3ショットをアップしている。
「女子会は色んな勉強にもなります！定期的にアップデート必要ですね。今夜も収穫たっぷり」とつづり、楽しげな様子をのぞかせている。
コメント欄には「すっぴん美女3人いいですね」「本当に交友関係広いですねぇ〜流石！」「沢山の手の込んだお料理たち、美味しそう」「盛り付けのセンスも素敵で、まるでお料理やさんのようですね」などの反響が寄せられていた。