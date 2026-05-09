女優の上野樹里が家族ショットでファンをほっこりさせている。

９日までにインスタグラムで「サンドイッチ フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの３種！デザートはバナナ ホットコーヒーとレモン絞った炭酸水持参したよ ティーカップも１つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ 使わなかった いつかの おしぼりも とても活躍した」とつづり、夫で人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱と、愛犬との家族ショットを公開。野外で撮影されたこの写真には「＃家族写真＃記念写真」のハッシュタグがつけられた。

この投稿にファンからは「唱さんと樹里ちゃんとマリちゃん！家族みんなで横浜！楽しそう！」「最高なショット」「素敵な３ショットですね」「見てる私まで幸せな気持ちになります！素敵なお写真いっぱいありがとう」「なんだか見る度に似てきますね」などのコメントが寄せられている。

上野は２０１９年に亡くなったイラストレーター和田誠さんと料理愛好家・平野レミ夫妻の長男・唱と２０１６年に結婚した。唱の弟の妻は食育インストラクターの和田明日香。