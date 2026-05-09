「ホワイトソックス８−１２マリナーズ」（８日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は１５号先制アーチでＭＬＢ本塁打ランキングトップのヤンキース・ジャッジに並んだ。４打数１安打１打点、１四球、２得点だったが、チームは大敗で勝率５割に王手をかけてから痛恨の３連敗で借金「４」となった。

本拠地が大きくどよめいたのは初回だった。第１打席で甘いボールを逆方向へきれいに流し打つと打球はグングン伸びて左翼フェンスを越えていった。

先制の１５号ソロ。ヤンキースのジャッジに再び並んでキングタイに立つ一撃に、本拠地は沸き返った。次打者の打席になってもスタンドはどよめきが収まらず。これでＭＬＢ新記録となる８カード連続の初戦アーチとなり、連敗ストップへ主導権を引き寄せたかに思われた。

だがチームは直後に追いつかれ、三回は満塁弾を被弾。それでも村上は第２打席で冷静に四球を選んでチャンスメーク。モンゴメリーの走者一掃タイムリーで試合を振り出しに戻した。

だが以降は投手陣が総崩れ状態となり２桁１２失点。打線も九回にグリチャクのソロで反撃し、村上が右翼ポール際へ大飛球を放ったが、惜しくもファウル。最後は三振に倒れ、チームは３連敗となった。ベンチでは呆然とグラウンドを見つめる選手の姿もあった。

ホワイトソックスは一時、首位に０・５ゲーム差と迫り、勝率５割まであと１勝と巻き返してきたが、そこから悪夢の３連敗。負の連鎖を止めるためにも、村上の奮起が必要になりそうだ。