ラスト21秒、誰もが耳を疑うセリフ！余命３ヶ月の主人公に“父”が強烈発言＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月8日（金）に放送された第3話のラストでは、主人公・高坂葵（白洲迅）の父・達夫（西村和彦）が、息子が余命３ヶ月であることを知る展開に。すると達夫は、思わず耳を疑う一言を放ち…。

【映像】余命３ヶ月の息子に父親が衝撃発言

◆主人公が不倫妻との決別を宣言！

第3話では、葵が苦しみ戦いながらも治療に励む一方、相変わらず砂山ケンジ（高橋光臣）と不倫を続ける妻・美月（桜井日奈子）の様子が描かれた。

そんななか葵は、美月がもうひとつスマートフォンを持っていることに気がつく。

美月は会社から支給されたものだと主張したが、その後葵は、このスマートフォンを調べてみることに。

するとそこには「（保険金の）1億円は大丈夫なんだろうな？」「大丈夫。すぐ書類出すって。1億もらったら、一緒に暮らせるね」などと、美月が不倫相手とやり取りしている非道なメッセージが残されていた。

こうして葵は、このまま美月に息子の蓮（小野晄士朗）を任せることはできないと考え、妹や仲間たちに妻とは決別することを宣言する。

一方その頃、美月は相談があると言い、葵の父親・達夫のもとを訪れていた。

美月が葵が余命３ヶ月であることを伝えると、達夫はショックを受けると思いきや、「情けない！ 自業自得だなあ、うちのバカ息子は」と吐き捨て、これに美月は口元に笑みを浮かべた。

どうやら父親との関係が良くない様子の葵。美月のこの行動は、どのような影響をもたらすのか。今後の展開からますます目が離せない。