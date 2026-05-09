開催：2026.5.9

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [ヤンキース]

MLBの試合が9日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとヤンキースが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。

2回裏、7番 ブランドン・ロックリッジ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 NYY、8番 サル・フリリック 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-0 NYY、9番 ジョーイ・オーティズ 7球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 3-0 NYY、1番 ジャクソン・チョウリオ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-0 NYY

3回裏、7番 ブランドン・ロックリッジ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-0 NYY

7回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-0 NYY

試合は6対0でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はヤンキースのマックス・フリードで、ここまで4勝2敗0S。ブリュワーズのデロハンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:10:16 更新