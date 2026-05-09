開催：2026.5.9

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 7 - 9 [ロッキーズ]

MLBの試合が9日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。

1回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 6球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 PHI 0-1 COL

4回表、4番 ハンター・グッドマン 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 PHI 0-3 COL、7番 カイル・キャロス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PHI 0-5 COL、8番 エセキエル・トーバー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 PHI 0-6 COL

6回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-6 COL、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 2-6 COL

7回表、2番 タイラー・フリーマン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 PHI 2-7 COL

8回裏、5番 ブランドン・マーシュ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-7 COL、7番 ブライソン・ストット 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 5-7 COL、9番 ジャスティン・クロフォード 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 7-7 COL

11回表、7番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PHI 7-8 COL、9番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 PHI 7-9 COL

試合は7対9でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで1勝2敗4S。負け投手はフィリーズのブラッド・ケラーで、ここまで1勝1敗3S。ロッキーズのメヒアにセーブがつき、0勝3敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:20:16 更新