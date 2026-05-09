開催：2026.5.9

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 8 - 12 [マリナーズ]

MLBの試合が9日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

1回裏、2番 村上宗隆 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-0 SEA

2回表、9番 コール・ヤング カウント0-1から押し出しの死球でマリナーズ得点 CWS 1-1 SEA

3回表、7番 ルーカス・レイリー 3球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでマリナーズ得点 CWS 1-5 SEA

3回裏、1番 サム・アントナッチ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-5 SEA、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 5-5 SEA

5回表、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 CWS 5-6 SEA

7回表、7番 ルーカス・レイリー 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 CWS 5-9 SEA

8回表、4番 ジョシュア・ネーラー 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでマリナーズ得点 CWS 5-12 SEA

8回裏、7番 ジャレド・ケレニック 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-12 SEA、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 7-12 SEA

9回裏、1番 ランデル・グリチェク 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 8-12 SEA

試合は8対12でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで2勝3敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.237となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:28:17 更新