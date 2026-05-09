開催：2026.5.9

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 4 - 3 [タイガース]

MLBの試合が9日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。

2回表、7番 スペンサー・トーケルソン 2球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでタイガース得点 KC 0-1 DET

2回裏、7番 アイザック・コリンズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-1 DET

6回表、6番 ウェンセール・ペレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 KC 1-2 DET、7番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 KC 1-3 DET

8回裏、9番 カイル・イズベル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-3 DET、1番 マイケル・ガルシア 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-3 DET

9回裏、9番 カイル・イズベル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 4-3 DET

試合は4対3でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで3勝1敗10S。負け投手はタイガースのブラント・ハーターで、ここまで4勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:30:19 更新