Mrs. GREEN APPLE、雄大な自然と最先端のVFXで描かれた美しい映像制作の裏側が明らかに！「風と町」MVのBTS映像公開

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Mrs. GREEN APPLEが最新曲「風と町」（NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌）のMVのehind the Scenes映像を公開した。

■メンバーのインタビュー映像も

風を踊らせ、風に導かれていくメンバーの優雅な姿が、雄大な自然と最先端のVFXで描かれた美しい映像の制作の裏側を楽しむことができるだけでなく、そのコンセプトの起案から映像の完成に至るまで楽曲にまつわるすべてをプロデュースする大森元貴（Vo、Gu）をはじめメンバーのインタビューなども盛り込まれた貴重な映像となっている。

なおミセスは先日、「風と町」の「Behind the Song ＆ the Scenes」も公開。こちらとあわせて観ることにより、より深く楽曲に込められた想いを知り、楽曲の誕生からMV完成へと至る道のりを知ることができる。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

『風、薫る』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/XWRG4KR6Z2/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/